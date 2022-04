Geek et passionné par les nouvelles technologie, j'ai travaillé sur divers projets IT basés sur des technologies JAVA/JEE et l'architecture SOA, dans le secteur Banque et Finance.



Mes compétences :

Jee

Postgresql

Spring

Oracle

Web service

Ejb

Hibernate

WAS

Jython

Aix

JSF

Richefaces

Certification ITIL

Certified Scrum Master