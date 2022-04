Khalid ANOUAR

Bonjour je suis un jeun homme sérieux, présentable et dynamique, à la recherche d'un emploi ;

Formations :

* Master de Traitement de l'information- Faculté du science Ben M'sik De Casablanca

* Licence en Sciences de la matières physiques- Faculté du science Ben M'sik De Casablanca

* Baccalauréat en Sciences Expérimentales au sein du Lycée Ibno Mandour de Casablanca



Motivations :

Mon parcours m’a donné l’opportunité d’avoir une expérience professionnelle significative et diversifiée à travers les différentes fonctions occupées. Ainsi, j’ai pu développer un esprit d’initiative et une capacité à gérer des problèmes concrets et complexes. Grâce à ces différentes activités,

Actuellement, je possède une réelle volonté d'acquérir de nouvelles connaissances et d’apporter une réelle contribution au sein de votre entité. C’est à ce titre que je vous soumets, ma candidature et me tiens naturellement à votre disposition pour plus d’informations dans l’espoir de vous rencontrer très prochainement.

L’expression de mes salutations les plus distinguées.

Cordialement,