Khalid AROUROU

•Management commercial avec une double expérience des achats et de la vente

•Capacité rapide d’analyse d’un tableau de bord (CA, Marge, Stock, PDM) et d’élaboration de plans d’actions

•Fort relationnel et très bonne connaissance des industriels du marché brun

•Forte sensibilité au Web et très bonne connaissance des produits High tech

•Négociateur, rigoureux, esprit commerçant, favorable à la prise d’initiatives et sens du travail en équipe



Mes compétences :

Achats

e-Commerce

High tec

EPCS

gsm

internet

ecommerce

grande distribution

ebusiness

téléphonie mobile