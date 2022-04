Membre Fondateur de FINACCESS, groupe spécialisé dans la gestion des flux financiers et les logiciels d'aide à la décision sur les marchés, et partenaire du Groupe FININFO sur la région Maghreb et Moyen Orient.



Parallèlement, activités d'outsourcing et de délocalisation de Centre d'Appels et de traitement de données à moindre coûts sur le Maghreb.



Finance de marchés. Nouvelles technologies. Télécoms.