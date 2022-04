Khalid BADISS

Mes compétences :

Frameworks : introduction (Struts , Hibernate) ,

Infographie et MultiMedia: Gimp2,Inkscape,Scribus

Réseaux et TELECOM : Administration des réseaux L

SGBD : Relationnel : Oracle 10g/ 11g, MySQL,SQLit

Méthode de modélisation: Merise, UML

CMS : wordpress,joomla,drupal,prestashop.

Administration Système:Windows, Linux, Unix.

structure des données en C, circuit, matlab

différent outil d’office différente version

Langages de programmation: C (Windows/Linux), C+

Programmation Mobile: Android XML/Java/jquery m

Analyse et statistique donnée, recherche opération