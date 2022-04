Khalid BAHASSA

Bonjour j'ai une grande expérience dans le vin rouge de la vinification a la mise en bouteille . Pour être plus précis 20 ans dans la vinification ,assemblage ,élevage etc... et 2 ans dans la mise en bouteille actuellement je travail sur la ligne d'embouteillage GAI 2500 bouteilles heure .J'ai aussi mon certificat pour la traçabilité HACCP toute les connaissance au niveau de la vigne .Pour résumer de la grappe a la bouteille c'est tout ce que je sais faire .PS: j’attends vos questions .