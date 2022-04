Mr khalid BARKOUKI est un ingénieur en Génie Civil avec Voie d’Approfondissement en Ingénierie de l’Eau de l’EHTP, promotion de 2007.

Tenant compte de mon poste au sein du leader marocain du Conseil et de l’Ingénierie, Novec, j’ai contribué à des grandes études des aménagements hydrauliques, des projets autoroutiers et des projets d’aménagement touristique. J’ai travaillé avec des experts hydrauliciens et en collaboration avec plusieurs experts de différentes spécialités de génie civil.





Mes compétences :

Modélisation hydraulique fluvial

Conception génie civil des ouvrages hydrauliques

Gestion de projet

Négociation et suivi des sous traitants

Gestion de la relation client

Modélisation hydrologique

Assainissement autoroutier