Je m’appelle khalid beddou j'ai 24 ans,titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en électromécanique des systèmes automatisés, plus un Baccalauréat option sciences physique,mes compètances sont :

 Installations et réparations des moteurs électriques.

 Réparations des armoires et chemins de câble.

 Utilisation de l’automate programmable industriel.

 Réalisations des circuits logiques combinatoires et séquentiels.

 Réalisations des opérations d’usinage manuel et machine-outil.

 Analyse des circuits : pneumatiques, hydrauliques, électroniques.

 Canalisations électriques.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

