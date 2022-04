Khalid BENABOUD

Docteur en physique.

Professeur de mathématiques appliquées, dans établissement militaire.



Professseur d'arts Matiaux: 2ème Dan Aïkido et 4ème Dan Iaïdo.

Membre du Comité Directeur de la Fédération Royale Marocaine d'Aïkido, Iaïdo et Arts Martiaux et Président de la Commisssion des Statuts et Réglements au sein de la même Fėdération (FRMAIAM).



Conseiller au conseil de ville de Rabat et au conseil d'arrondissement de Hassan.

Président de la commission de l'qurbanisme, de la Santé et de l'Environnement.