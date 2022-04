Khalid BENHAMAN

Passionné par le commerce et le management mon objectif est de satisfaire le client et lui donner envie de revenir. 20 ans d’expérience dans la vente, me permettent d’être serein, à l’écoute des équipes, organisé, concret et réactif. Je prends en compte et sais exprimer mon ressenti positivement.

Je développe également une organisation structurée pour assurer le développement des compétences de mes équipes de cadres, agents de maîtrise et employés. Je déploie aussi mon réseau en interne et en externe pour permettre à ce que mon site devienne un acteur incontournable sur sa zone de chalandise. Maîtrisant maintenant parfaitement les aspects économiques et managériaux d'une direction de site, j’aspire aujourd'hui à de nouveaux challenges.



Mon projet est de mettre à profit mon savoir faire et mon expérience dans la direction d'un centre de profit et la collaboration au sein d'une entreprise en expansion et à dimension humaine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Veille concurrentielle

Réactivité

Implication

Management

Gestion de la relation client

Rigueur