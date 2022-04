Khalid BENJELLOUN HARZIMI

Le contrôle de gestion est le processus mis en œuvre au sein d’une organisation pour s’assurer d’une mobilisation efficace et permanente des énergies et des ressources en vue d’atteindre les objectifs que vise cette organisation



Il cherche à concevoir et à mettre en place les instruments d’information destinés à permettre aux responsables d’agir en réalisant la cohérence économique globale entre objectifs, moyens et réalisations.





Les objectifs étant :

- d'apporter au manager une vision synthétique et argumentée et assurer la cohérence des décisions et des actions (objectifs, moyens et réalisations),

- de permettre l’évaluation et le suivi de la performance, c'est-à-dire de l’efficience, de l'efficacité, des synergies et de la flexibilité en vue de son amélioration.

- de faciliter l’action des responsables par la mise à leur disposition d’un système d’information approprié sur les résultats et les performances ; d’analyse des écarts et de correction pour mieux progresser.



