Mon primordial but est de faire fonctionner "le cerveau collectif" du réseau. Surtout basé sur la bonne vieille idée : "Au Maroc on a pas de pétrole mais on a des idées et des talents"

Donner ou redonner le goût d'entreprendre, d'avancer et de prospérer.

Proposer des projets même les plus fous pourquoi pas .....





Ma mission si vous l'acceptez : Enrichir ce hub et le faire passer ensuite à votre voisin de manière à contaminer complètement "la planète Viadeo" d'optimisme et d'espoir.

Objectif : Etre trois milles, trois cent milles, trois millions de membres dans les mois qui suivent, pourquoi pas ?



L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux quand il est ouvert......

L'ouverture au réseau favorise les chances de vivre de nouveaux challenges, découvrir des opportunités,

Se découvrir parfois même des compétences enfouies au plus profond de sois meme.





Pour une évaluation préliminaire gratuite de votre candidature, veuiller me contacter sur :



Courriel: benlechgar@gmail.com



Mr, Khalid Benlechgar



Mes compétences :

Assiduité

Assiduité et professionalisme

Autonomie

Communication

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Initiative

Négociation

Partage des connaissances

Professionalisme

Polyvalence

Hôtellerie

SAP, Microsoft Excel, Microsoft word , Microsoft p