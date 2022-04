Khalid BENTALB

Où serons-nous dans 5 ans ?



Sachant que 90% d'entre nous sont salariés, quel avenir avons nous ?

Travailler 40 heures par semaine, durant 40 ans, pour gagner le smic, pour récolter juste 40% de notre retraite ...

Et d'après les annonces de notre gouvernement, cela ne va pas aller en s'améliorant.



Soit on se sert la ceinture, soit on trouve un moyen d'augmenter nos revenus.



Faisons un rapide résumé de ce qui existe :

- Monter une entreprise : statistiquement 80% d'entre elles font faillite la première année

- Le livret A : 1,25% par an, sachant que l'inflation dépasse largement les 3%, à la finale on perd de l'argent

- L'assurance vie : 4% par an, bloqué 8 ans ... on ne gagne pas vraiment beaucoup

- Investir dans l'immobilier : lourd capital, bloqué au moins 10 ans, 6 à 8% de rentabilité seulement





Heureusement, il existe une toute nouvelle solution :

- Placement à 3 chiffres

- Rentabilité à 2 chiffres

- Capital bloqué seulement 1 an

- Risque zéro



Wor(l)d est une société internationale, coté en bourse, qui nous propose de participer à la construction du Power Cloud, la centrale d'énergies renouvelables la plus grande au monde.



Wor(l)d construit des fermes solaires, composées chacune de 5000 panneaux photovoltaïques, dans tous les pays ayant ratifiés le Protocol de Kyoto (ils sont donc obligés d'acheter l'énergie verte).



On devient propriétaire de panneaux de ces fermes, et la vente de cette énergie nous assure un revenu récurrent mensuel.



Ce n'est pas un placement financier dans le sens que l'on connait, c'est un contrat de location-vente d'une durée de 20 ans.







Mais c’est loin de s’arrêter là,

le meilleur est à découvrir lors de nos présentations.



Pour piquer votre curiosité : recommandez l'achat de panneaux et non seulement vous toucherez des commissions immédiatement, mais, en plus, cela vous générera aussi des commissions mensuelles durant 20 ans



Cela s'appel un revenu récurrent passif (une rente), qui est beaucoup plus interressant que le fait même de posséder un panneau



www.worldgn.com

http://www.powerclouds.com/



mes infos:

email:khalidkech@gmail.com

skype:khalid.alkadirik2

facebook:www.facebook.com/khalid.ben.86