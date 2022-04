Khalid BERKANE

Bonjour,



Je suis actuellement peintre en auto entrepreneur. Je peux effectuer différentes taches se rapportant au bâtiment (petite maçonnerie, placoplatre etc ..). Ma polyvalence ainsi que mon expérience diverses dans le milieu du second oeuvre me permettent de réaliser des travaux de bonne qualité.

Je suis ouvert, après étude, à toutes propositions en sous traitance.



Cordialement.



Mes compétences :

Jointeur

Peintre

Enduit/ enduitFaçade

Petite maçonnerie

Lissage