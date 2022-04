Khalid BERRADA

Pure Media est une agence prestataire spécialisée en communication hors média. Nous proposons des solutions innovantes et originales pour vos événements.

Un large choix de jeux interactifs géré en temps réel par une mascotte virtuelle personnalisée à votre logo et couleurs.

Nous animons les espaces en grandes surfaces, malls, salons, conventions, séminaires, congrès, inaugurations, lancement de produit, etc...

Pure Media vous accompagne lors de vos événements et vous apporte des solutions personnalisées en matière de communication Street marketing et communication interactive, pour tous les types d’événements au Maroc comme à l’étranger.

En proposant une prestation globale, réalisée avec nos partenaires de production en France (développement informatique, création graphique, installation, animation), nous répondons au mieux aux attentes de nos clients aussi bien en termes de conseil, de créativité, de réactivité que de qualité.