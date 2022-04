Khalid BICHRI

Management des Systèmes d’Information :

• Intégration d'acquisitions et établissement de nouvelles filiales au Maroc et l’Egypte.

• Migration et centralisation d'applicatifs et d'infrastructures. Réorganisation de la structure de support selon le référentiel ITIL.



Management des ressources :

• Encadrement d'équipes d'exploitation, de support et d'étude réparties au Maroc et l’Egypte (jusqu'à 24 personnes sur 3 sites) et de prestataires. Recrutement, évaluation, plan de formation.

• Élaboration et exécution des budgets. Négociation fournisseurs. Réductions de coûts.



Conduite de projets internationaux :

• Gestion des interfaces entre métiers et projets, arbitrage des priorités dans le portfolio de projets.

• Gestion des risques, des délais, du budget et reporting.



Compétences Techniques :

• Sécurité : Firewall (Linux, Cisco, Fortigate), IDS/IPS (SNORT, OSSEC), Antivirus (ClamAV, Symantec)

• Network: Routing, Switching, VPN IPsec, BGP, DHCP, DNS, NTP, AD.

• Systèmes : Windows (7, 10 et 2012r2 Server), Linux (Ubuntu, Debian, Centos, Slackware)

• Virtualization: Libvirt / Spice, VMware, Virtualbox.

• Audit SI: Nessus Pro, OpenScap.

• Monitoring: Nagios, Zabbix, Onguard.

• Gestion des Logs : GrayLog, Oracle Log Analytic.

• Certifications : PCI DSS, ISO27001 et ISO27005

• Protection des données : CNDP et RGPD.



