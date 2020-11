Khalid BINOU, Titulaire d'un Master des Sciences et Techniques en Hydrologie de Surface et Qualité des Eaux. J'occupe actuellement, au sein de la société SOS NDD, le poste de Directeur d'Exploitation des services de propreté de la ville de Marrakech (Arrondissement Ménara ).

Ex-Responsable d'exploitation des services de propreté de la ville de Skhirat et Chef de projet du marché d'assainissement liquide de Redal Rabat-Temara.



Muni de plusieurs expériences en tant qu'Ingénieur Environnement et Responsable du département assainissement liquide au sein de la société GMF/Pompage & Assainissement, dont les plus importantes sont :



- Ingénieur interlocuteur et Responsable du marché des travaux de curage des bâches des stations de pompage des villes de Casablanca et Mohammedia (CR N°162/2010,Lydec);

- Ingénieur interlocuteur et responsable du marché des travaux d'hydrocurage des réseaux d'assainissement aux centres de Nador, El Aroui et Bni Nsar (marché ONEP Nador, 2009);

- Ingénieur interlocuteur et responsable du marché des travaux d'hydrocurage du réseau d'assainissement liquide de la ville de Ouarzazate (marché carde ONEP OUARZAZATE, 2008/2009);

- Ingénieur interlocuteur du marché des travaux de curage manuel des collecteurs primaires de la Wilaya de Casablanca (marché carde Lydec CASABLANCA, 2008) ;

- Responsable du service nettoiement de la ville de Fès dans le cadre du marché de la gestion déléguée des déchets solides et propreté de la ville de Fès (2008).



Mes compétences :

Gestion des Déchets

Assainissement

Environnement

Auditeur SM QHSE

Certification ISO 14001

Hydrologie

Géologie

Hydrogéologie

Eau

Qualité des Eaux