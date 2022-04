Khalid BOUALLALI

Toutes ces années d'expériences en conception et conduite de travaux, me permet de vous proposer un service d'excellence. Notre environnement est en constante évolution, et c'est pour cela que je tâche de remettre à jour mes connaissances pour vous offrir les dernière solutions techniques et règlementaires.

Mon expérience professionnel en France et au Maroc, me permet de projeter vos projets sur l'un ou l'autre des continents. Ayant l'autorisation d'exercer dans les deux pays, il m'arrive donc de faire de nombreux aller-retour.

Sachez que je suis ici pour étoffer mon réseau de collaborateurs et de clients.

Dans l'attente de vos remarques et questions, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées.

Cordialement





Mes compétences :

Microsoft Project

Space planning

Autocad

Architectural Desktop

ArchiCAD

Adobe Photoshop

RT2012

Sécurité incendie

Accessibilité aux personnes handicapées

Gestion de chantier