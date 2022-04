Khalid BOUBBOU

Au cours de mon parcours,j'ai eu l'opportunité de travailler dans le tourisme et la vente pendant 25 ans ce qui m'a permis d'acquérir les compétences et mes expériences nécessaires pour évoluer et épanouir dans le secteur touristique.

Je possède un permis B international.



Mes compétences :

Gérer et commercialiser des produits touristique

Veiller sur sa sécurité

Créer et élaborer un circuit pour une prestation

Acceuil une clientéle internationale et national

Accompagner et informer une clientèle dans le par