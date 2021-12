Khalid BOUJMAD

La connaissance et l'expérience est comme une bulle, en rencontrant d’autres bulles, elle devient plus grande et plus spacieuse. Récolter le maximum de bulles, pour aller plus loin, voir plus haut.



Fort d’une expérience particulièrement enrichissante en milieu industriel (Contrôle qualité et Management de la qualité), en conseil (Accompagnement des entreprises notamment pour la gestion de la production) et en gestion des projets (Coordination d'un projet national), j’ai pu m’épanouir en relevant divers défis.



Je pense que chacun de nous peut s’approcher d’une évidence, d’une certaine vérité. J’aimerais y parvenir. Il me plait de croire…croire en moi.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projets

Industrie pharmaceutique

Câblage.Industrie

Iso 9001

BPF

Haccp

Iso 22000

Informatique

Assurance qualité

BPH

Approche processus