Khalid BRGCHOU

Un jeune marocain titulaire d’un baccalauréat en sciences de gestion comptable en 2009. Mon ambition m'a orienté vers un cursus académique de bonne qualité honoré par le diplôme de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Settat.



Durant mes 5 années au sein de cette grande école, j’ai eu une formation polyvalente conciliant les côtés économique, managérial, relationnel et professionnel à titre d’étudiant. Ainsi, de nombreux projets effectués m’ont permis de développer un esprit d’initiative et une capacité à gérer des problèmes concrets.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de mettre en pratique mes acquis en élaboration et pilotage des projets, d’amélioration continue et ainsi développer une autonomie certaine dans les fonctions de la gestion financière et comptable des entreprises, ou encore de l'exploitation et la manipulation des outils informatiques.



Mes compétences :

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Entrepreneuriat Social

OpenERP