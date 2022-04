Khalid CHABAB

Je suis CHABAB Khalid, jeune diplômé par titre Ingénieur d’état en Electromécanique Et Systèmes Industriels de l’ENSAM Meknès

Je suis passionnée par l’innovation et les nouvelles technologies telles que la robotique, l’intelligence artificiel (J’ai obtenu le PREMIER PRIX en 2015 Festival Des Sciences -compétition nationale- à OUJDA.

Je suis toujours prête à relever des nouveaux défis et challenges !

N’hésitez pas à visiter mon profil et à découvrir ma carrière et mes expériences.

Si mon profil vous intéresse, N’hésitez pas à me contacter sur mon Téléphone: +212600134641, ou envoyez moi un e-mail à l’adresse suivante chabab.khalid.am@gmail.com

Cordialement,



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Gestion de la production

Automobile

systèmes embarqués

Gestion de projet

SolidWorks

Robotique

Génie électrique

Génie mécanique

Management

Catia v5

Électromécanique

Electronique

Medium Voltage

SCADA

Autocad

C Programming Language

C++

CATIA

LabVIEW

Matlab

Microsoft Office

PC Hardware > Intel PCs

Python Programming

VHDL