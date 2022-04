Khalid CHAFIK

NOUS SOMME GROUPE INTERNATIONAL A PLUSIEURS ACTIVITÉ:

1* importation des énergies renouvelables( pompage solaire . électrification solaire. grande frigo solaire. variateur solaire de pompe alternatif . ingénierie photovoltaïque.)

2* fabrication des conderables et lampadaire solaire d’éclairage public au Maroc

3* exportation des fruits légumes et herbes aromatiques

4* importation des tissus

5* installation des système solaire et photovoltaïque

notre responsabilité vers nos client engagement qualité prix garantie

nos coordonnes :

TEL / 0665725042

E MAIL/ TAWABISUD@GMAIL.COM



Mes compétences :

E-commerce

Ingénierie