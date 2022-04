Khalid DADDA

Actuellement en phase de constitution, établissement et puis installation de mon nouveau projet dont je vous parlerai en tout détail très très prochainement incha allah, je me suis présenté ici pour faire connaissance à des gens de compétences qui peuvent m'aider de n'importe quel coup de pousse, même un mot gentil d'encouragement, ca je crois que tout le monde a une idée sur le parcours d'acharnement qu'un jeune porteur de projet endure pour pouvoir parvenir à monter son affaire.



Dans le grand espoir qu'après quelque temps, on parvient tous à créer à travers ce site, une communauté de relations humaines honnêtes basé sur la fraternité sincère qui par la suite éclate des projections géantes donnant naissance à un centre potentiel de savoir, un centre d'affaires, un centres d'échange et d'appui mutuels... Grosso modo, à un réseau multi-atouts fiable.



Cordialement à vous tous.



Khalid.