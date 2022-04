Khalid DAOULTI

Nous sommes un groupe de guides diplômés du CFAMM ( Centre de Formation aux Métiers de Montagne) à TABANT. Nous avons plusieurs années d'expérience dans le domaine touristique de notre pays, montagnes et désert





Tous nés dans les villages montagneuse de l'atlas marocain, nous connaissons parfaitement les coutumes et langues locales, ce qui nous permet de trouver facilement les accompagnateurs de nos treks, qu'ils soient cuisiniers, chameliers ou muletiers.



pour plus information merci de nous contacter à

daoulti.trekking@gmail.com



Mes compétences :

ATLAS

Maroc

Tourisme

Travel

Trekking

Voyage