Khalid EL ADOULI

Architecte Consultant

Projet Anfaplace.

Site & Studies Project Manager of Hotel Four Seasons casablanca by Foster + Partners Architects.



En charge

Du Management du projet.

Gestion administrative et financière des marchés.

Gestion du projet depuis l'APS jusqu'à la livraison.

Des DCE et des consultations.

Des Préscriptions et des finitions.



Expérience dans le management de projets de grandes envergures : Résidentiels, hôteliers, touristiques: MOE,MOD,OPC,...



- Anfaplace Living Ressort:Array

- La station Touristique balnéaire de Saïdia :www.medsaidia.com

- La Marina et la Médina de Saïdia:Array

- Projets,CHU,Faculté de Medecine, Hôtels,Place avec la CGI:Array

- Des projets Etatiques avec le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.



Mes compétences :

AutoCAD

Bâtiment

Dessin

Architecture

Construction

Adobe Photoshop