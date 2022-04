Électricien expérimenté et diplômé, je développe mon activité désormais en tant qu'auto entrepreneur.

Depuis un an, j'effectue des travaux d'électricité générale pour des particuliers et des professionnels.

En collaboration avec des entreprises dans la région PACA, je me charge également de la maintenance, en sous-traitance.

N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information ou de devis.