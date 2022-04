Khalid EL IDRISSI JAGHNANE

Bonjour

La marocaine de Construction et l'Exploitation miniere S.A.R.L

Est la mere d'une grande famille des travaux et business.

La societe contienne

-Construction

-Exploitation miniere

-les Travaux divers

-Import-Export

-Negoce

-Transport

*A Construction

Gros oeuvre - Economique - Batiment - Villa - Assinissement etc.....



La societe au construction se compose de:

- Electricite - plombier - peinture et installation climatiseur



Responsables:

Electricite. : Mr

Plombier. : Mr

Peinture. : Mr

Installation clim: Ingenieur

: Mr





Pour les mines j'ai travaille au gusement de la barytines (petroliere et chimique) surtout la petroliere par diferente densite.

L'exploitation de la barytine est une des meilleur experiences



Mes compétences :

Recherche des mines et extractin avec exploition