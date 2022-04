Khalid EL JARRARI

Leadership, Manager et Homme de terrain avec un important bagage technique et industriel. Après un début de carrière très riche dans la recherche, le développement et l industrialisation en chimie appliquée, je me suis naturellement orienté vers la direction de la production en grandes séries avec ses impératifs de résultats, de performance et d investissement personnel.

Ingénieur en matériaux polymères, grande expérience dans le lean manufacturing et outils d amélioration continue. International MBA of Business Administration and Management obtenu en 2013 à IAE Paris Sorbonne.







Mes compétences :

Développement

Lean management

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Sciences des matériaux

Literie et confort