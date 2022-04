Khalid EL KHOUILDI

Actuellement titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur en Génie Mécanique obtenue à lycée My Ismail de Meknès session 2015, je viens par la présente vous demandez de bien vouloir accepter ma candidature pour travailler dans votre judicieuse société.

Dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles entant que stagiaire les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires à un poste administratif tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Un poste au sein de votre société serait pour moi un véritable tremplin me permettant de passer à un autre pallier dans ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender lors de ma formation.



Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Mes compétences :

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

CATIA