Khalid EL MAKKAOUI

- Administration des systèmes: SAMBA, AD,LDAP, Terminal Server, DHCP, DNS, Sauvegarde, DFS, NFS, Messagrie.



- Sécurité : Firewall, VPN, Cryptographie.



- Méthode d’analyse et langage de modélisation: Merise, UML.



- Supervision: Nagios.



- Virtualisation: VMware, ESXI.



- Technologies Web : Html, CSS, XML, JSON, JavaScript, JQuery.



- JAVA : POO, JSP, Servlet, JSF, JDBC, Hibernate,Struts.



- C/C++: Notion de base.



- PHP: Notion de base.



- SGBDR: SQL SERVER, MySQL.



- Autre: Matlab, R.O, RNA, AG, SMA, RESTFB.





















