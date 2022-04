Khalid EL MIR

Mon attrait pour tout ce qui touche à la construction de près ou de loin et plus particulièrement le suivi et l’organisation d’un chantier font que je suis très impliqué, consciencieux et rigoureux sur mon poste.Je maîtrise autocad 2D REVIT Archi et MEP ainsi que word et excel. De plus, j'ai des notions sur sketch up NSCAPE et twin motion. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai été également appréciée pour ma rigueur, mon dynamisme et par mes capacités relationnelles et négociation. Mon ouverture d'esprit et ma facilité d'adaptation font que je suis en mesure de m'intégrer très rapidement dans une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad