Khalid ELADNANI

Jeune ingénieur, fraîchement diplômé de IGA en système automatise, informatique industriel et contrôle qualité . Je suis actuellement à la recherche d'un emplois.

Ambitieux, ponctuel, rêveur, chercheur, curieux, amateur de la philosophie

Mes objectifs:

- Avoir une bonne réputation professionnel.

- Acquérir de nouvelle compétences et techniques.

- Faire avancer la science dans mon pays et d'aller au delà aussi de partager l'esprit de partage de l'information



Mes compétences :

Matlab

C++

Java

C Programming Language

La maintenance

VHDL

TQM

Six Sigma

Simulink

Siemens Hardware

SQL

Oracle

NI Multisim

LabVIEW

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

HAZOP

DMAIC

Audit maintenance

Assembler

ARDUINO