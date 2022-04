Khalid ELBEJJAJ

Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

VMware

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Linux

wifi Maintenance

WINS

VPN

TCP/IP

Secure Socket Layer

Personal Home Page

PC Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

MOT Testing

LDAP

LAN/WAN > WAN

Java

HTTP

HTML5

HP OpenView

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

D-Link

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Apple Mac

3Com

SQL

SAS Statistical Package

SAP ERP

SAP Business One

Python Programming

Oracle BI EE

Oracle

MySQL

Microstrategy Desktop

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

HTML

Business Intelligence