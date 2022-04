Khalid ELFARDOUS

Navette Services est une société specialisée dans les navettes et les transferts aéroports et inter-villes au Maroc.7/7 et 24/24



Plus sure et plus confortable qu'un taxi, nos navettes de transferts privatives vous permettent d'effectuer vos transferts pas cher et en toute sérénité depuis tous les aéroports et toutes les villes du Maroc.



Navette Services propose un service navette porte à porte entre votre domicile, bureau ou hôtel et les principaux aéroports du Maroc ainsi qu'un service transfert depuis et vers toutes les villes du Maroc et notamment : Marrakech, Casablanca, Agadir, Tanger…etc



NOTRE FLOTTE DE VÉHICULES :



Notre flotte est composée de véhicules récents, en très bon état et obéissant à un suivi et entretien répondant aux normes internationales.



Ces véhicules sont variés de façon à permettre de répondre à tout types de demande de transfert - taxi privé - déplacement inter-villes - navettes aéroport - transferts VIP en véhicules de luxe ...





Navette Services assure essentiellement des navettes et des transferts privés et uniquement sur réservation à des tarifs forfaitaires et convenus à l'avance sans aucune surprise. Nos tarifs sont fixes, et nous n'appliquons pas de majoration pour les retards d'avion, les bagages ou les sièges enfants.

POURQUOI CHOISIR NAVETTE SERVICES :

1- Pratique : Accueil avec affichette au nom du client à la sortie de terminal, fini les files d'attentes interminables aux stations de taxis.

2- Pas cher : Le tarif de votre transfert est fixe et forfaitaire ce qui vous assure une maîtrisé de votre budget..fini les suppléments bagages exorbitants.

3- Securité : Un parc de véhicule recents et très bien entretenu, adapté à plusieurs types de besoins.

4-professionnel Nos chauffeurs sauront vous conduire à destination avec un maximum de sécurité & confort.

Navettes services veille à la courtoisie et ponctualité de ses chauffeurs.



Nos transferts privés sont le moyen le plus simple et le plus pratique pour vous rendre de l'aéroport Mohamed V ou tout autre aéroport du Maroc à votre hôtel ou votre lieu de séjour. En réservant dès maintenant votre transfert, vous serez attendus par l'un de nos chauffeurs professionnels à votre arrivée. Notre chauffeur sera présent le jour et l'heure indiqués dans votre réservation pour un transfert de porte a porte.



Contactez nous

212 5 22 52 32 03-212 5 40 14 96 19

212 6 53 76 31 98-212 6 48 93 38 17

resa@navette4you.ma

Lundi-Samedi 08:00-19:00



