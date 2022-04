KEC Concept et Construction ( KE3C) est un bureau d’études techniques basé à Tanger et Marrakech qui assure la conception, la rédaction de cahiers des charges, le suivi de la réalisation d’opération dans le neuf ou de réhabilitation au sein d'une équipe ou comme maître d'oeuvre.



En collaboration avec les différents acteurs d'un projet de construction, KE3C exécute des missions de conseil, de support et d’expertise pour vous accompagner dans la réussite de vos projets.





Khalid Erraji Chahid

ingénieur