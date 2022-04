Khalid ESADI

Ingénieur d'affaire CVC à BORDEAUX. Diplômé de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, avec 20 ans d'expérience dans le domaine.



Gestion de projets et prospection commercial.

- chiffrage et négociation

- prospect clients publiques et privés

- optimisation financière et technique

- suivi des travaux et de la facturation

- gestion des sous traitants

- négociation avec les fournisseurs



Organisé, rigoureux, avec un grand sens du relationnel, ma priorité reste le service à la clientèle et la pérennité de mon réseau.



Mes compétences :

Ingénieur d'affaire CVC plomberie