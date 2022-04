Khalid ESSADI

Jeune ingénieur marocain, lauréat de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès (ENAM). Spécialisé en Production Animale

ce compte est une opportunité de développer mon réseau professionnel, de partager des expériences pouvant enrichir mon savoir et enfin de s'ouvrir vers les autres et être en veille par rapport à l'actualité.



Mes compétences professionnelles sont les suivantes:

- La maîtrise des pratiques zootechniques (élevage, santé animale, alimentation) et la maîtrise des facteurs économiques (rentabilité des Projets et des investissements).



- Formulation des C.M.V et prémix pour la nutrition des Ruminants, Formulation des désinfectants et produits d’hygiènes, Commercialisation des intrants Agricole.



- La maitrise de la filière laitière (Production, Ramassage, Transformation, Commercialisation) de l’étable à la table.



Mes compétences :

Élevage

Gestion des entreprises

Physiologie

Production

Production laitière