Khalid ESSAFI

Je suis élève ingénieur en Conception et Production Industrielles, je relève avec un vif intérêt la possibilité d'intégrer votre entreprise en qualité d'ingénieur en conception et production industrielles.

mes connaissances pratiques se résument en:

 Construction mécanique.

 Résistance Des Matériaux RDM.

 Calcul des structures mécaniques.

 Programmation à commande numérique.

 Lecture et élaboration des dessins industriels.

 Automatisme.

 Élaboration des plans de maintenance.

Actuellement je suis à la recherche d'un stage PFE de 6 février à 27 avril.

Pour me contacter :

kd.essafi@gmail.com.

06 14 42 07 56.



Mes compétences :

