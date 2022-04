Khalid GHANDI

 Gestion Administrative et Financière des centres de distribution des produits à grande consommation.

 Marketing Stratégique et Opérationnel.

 Découpage sectoriel (Routes et Tournées).

 Coaching et Management de la force de vente (superviseurs et vendeurs).

 Suivi et atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs à cours et moyen terme.

 Analyse et Développement de la distribution numérique et volume.

 Optimisation des ressources humaines,matérielles et l'espace de stockage.

 Gestion et maîtrise des canaux de distribution (Traditionnel, CHR et GMS).

 Gestion et suivis des événements.

 Contrôle de Gestion.



Mes compétences :

Informatique

Vente

Marketing

Communication

Management

Techniques de la vente

Gestion des centres de distribution

Découpage sectoriel