Khalid GODARI

- Audit, Intégration des solutions de sécurité

« système, réseau,Supervision , Stockage, authentification » chez les

clients grands comptes

- IBM infosphere Guardium

- IBM System Storage DS8000 Technical Solutions V3

- IBM High-End Tape Technical Solutions V7

- IBM XIV Storage System Technical Solutions V4

- Kaspesky Lab Certified Professional (KL CP)

- WhatsUpGold Certified Sales Consultant

- NetApp EMEA Accredited Storage Architect Professional

- NetApp Accredited Sales Professional

- Certifié CYBEROAM CCNSE

- NetApp Accredited Sales Associate

- Certifié CYBEROAM CCNSP

- Formateur Stonesoft ( FW, SMC)

- Certified StoneGate IPS Architect

- Certifié StoneGate Firewall Architect

- Certifié StoneGate SMC Administrator

-Certification Niveau 2 sur la majorité des produits

Trend Micro

-Formateur Trend Micro

-Consultant technique et commercial sur les stratégies de

sécurité pour les réseaux entreprises, spécialisé grands

comptes.

- Résolution des problèmes techniques



Spécialités :



• Protection du SI

• Mise en place des architectures de sécurité SI

• Rédaction des procédures sécurité SI

• Gestion des infrastructures sécurité

• Sensibilisation des utilisateurs du SI

• Gestion des projets de sécurité SI

• Management de l’équipe du service sécurité du SI

• Analyser, configurer, installer et maintenir les équipements et les structures de sécurité

• Gestion et développement des produits

• Relation avec constructeur et éditeur

• Formation

• Négociation des contrats avec différent constructeur et éditeur



Mes compétences :

Formateur

Cisco IOS

Sécurité informatique

Anti Virus

Management d'équipe

Exchange 2003

IP

Firewall

SMTP

Windows server