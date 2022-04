J'ai une expérience significative dans ce domaine auprès d'un cabinet de

courtier en assurances. Ma mission impliquait la vente en B to C et la gestion

de contrats d'assurances et de produits IARD.



J'ai été en charge du développement du portefeuille clients, de la fidélisation

de la clientèle existante, ainsi que de la promotion de nouveaux produits.

J'ai été en appui auprès de coéquipiers lors de négociation, et je sais être en force

de proposition, convaincant et rassurant vis à vis de la clientèle. J'ai eu également

l'opportunité d'encadrer, de former une équipe sur les méthodes et pratiques de la

profession.



Par ailleurs, je suis de formation commerciale et marketing, pratique l'anglais

couramment. Compte tenu de la diversité des produits, j'ai eu à utiliser différents

logiciels de tarification de différentes compagnies d'assurances.



Je suis actuellement en poste d'Agent AXA produits financiers : patrimoine,retraite,placement,banque.

Basé à Lyon,je serai heureux d'offrir mes services,n'hésitez pas à me contacter.



Khalid HARCHI



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Banque

Banque assurance

Défiscalisation

Retraite