Khalid HASSANI

Entreprise qui met à disposition de ses clients des agents de sécurité formés , de confiance et avec une bonne moralité , pour cela nous adoptons une politique de recrutement sélective , basé sur les valeurs morales et la technicité , nous commençons par dispenser des formations adaptée pour chaque type de poste recherché : agent en malveillance , agent incendie ssiap1 , chef d’équipe (ssipa2) , opérateur vidéosurveillance (grande surface , industrie ect...) , nous considérons que la sécurité des biens et des personnes est une affaire sérieuse et lourde de conséquence en cas de négligence , aucun agent n'est donc mis en poste sans une formation préalable adaptée , avec une remise à niveau obligatoire

nous dispensons aussi des formations aux sein de l'entreprise : évacuation , utilisation d'un SSI , secourisme ...

nous apportons conseil en ce qui concerne le choix du système de sécurité incendie adapté à établissement (SSI) , nous pouvons , en vue d'un cahier de charge procéder à son installation , et sa maintenance dans le cadre d'un contrat .

nous élaborons en accord avec le maitre d'ouvrage/le maitre d’œuvre la notice de sécurité pour son ERP , et éventuellement d'un audit de sécurité .en cas de besoin



Mes compétences :

Securité electronique

Incendie /intrusion / formation

Secourisme