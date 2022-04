Khalid HILALI

Je suis actuellement à la recherche de partenaires qui occupent le poste de responsables en marketing et communication dans de grandes entreprises pour aider notre association ( L'association marocaine des cadres d'orientation et de planification AMCOPE ) à réaliser de grands projets qui profiteraient aussi bien aux élèves marocais qu'aux entreprises intéressées . Pour plus d'informations veuillez me contacter .



Mes compétences :

Coaching scolaire

La didactique des langus