Khalid ITTAQI

Je suis titulaire d'un diplôme de Licence Professionnelle en Ingénierie des Systèmes Informatiques et Logiciels à l'Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira.

Particulièrement intéressé par les domaines d'informatique et la gestion de projet,j'aimerais approfondir d'avantage mes connaissances dans ces domaines et ainsi contribuer au développement et à la réussite de vos projets.

Mes précédents stages m'ont permis de développer mon sens de l'analyse et de la conception. De plus, mon sens du relationnel, mon goût pour l'informatique et mes premières expériences professionnelles en équipe, sont autant de qualités susceptibles de répondre à vos attentes.

Spécialistes : Base de données , Java , J2EE , JSF , PHP , HTML , VB.NET , CSS , Bootstrap , SQL , PL/SQL , réseaux informatique , Pentaho , UML , Merise , MYSQL.



Mes compétences :

Base de données

ASP.NET

Microsoft Office

MVC

Algorithmie

Visual Basic .Net

Hibernate

Java EE

Java

Réseau

Pentaho

PL/SQL

SQL

Merise

UML

Bootstrap

CSS

HTML

PHP