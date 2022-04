Madame,



Premier ment je te souhaite un très bon ramadan, et deuxièmement j ai l honneur d écrire cette lettre de présentation pour te dire que je suis un jeune homme de 25ans, bachelier en lettre moderne en 2006, et diplômer en gestion d informatique au seine de centre technique de formation appliquée en 2010.

J’aimerais avoir l’occasion de vous rencontrer pour discuter des possibilités d’emploi au sein de votre entreprise. Mon expérience de travail dans le domaine de la vente ainsi que dans le domaine d archivage pourrait peut-être vous intéresser.

C est vous été vraiment intéresser de mon demande de travail vous pouvais m appeler dans ce numéro 0602338715, Vous pouvez aussi me joindre au adresse électronique suivant : khalid_inzaghi@hotmail.fr

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Khalid jalouk





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access