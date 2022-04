Je suis un jeune diplômé au domaine de la construction métallique j'ai une diplôme technicien spécialiser en construction métallique avec une bonne expérience plus de cinq ans en charpente métallique et chaudronnerie et tuyauterie en réalisation des dossiers de fabrication et donner la méthode de fabrication et suivi la fabrication



Mes compétences :

Xsteel

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad