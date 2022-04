Khalid KARRAT

Team Leader JAVA/JEE avec 8 ans d’expériences. J’ai acquis d’excellentes qualités techniques et un bon sens du relationnel que j’ai pu mettre en pratique tout au long de ma carrière professionnelle. Recherche un poste de consultant senior java/jee dans la région sud de France.



Mes compétences :

Java

Linux

Hibernate

Spring Framework

Oracle

MySQL

Apache Maven

jQuery

JavaScript

C++

Ant

Perl Programming

Java Server Pages

C Programming Language

ZK

UML/OMT

SQL

Rational ClearCase

PostgreSQL

XML

Sybase Power Designer

SqlDevloper

SWT

Kanban

KDevellop

Jboss

Java Enterprise Edition

IBM WebSpher

Apache Axis

Apach Tomcat

Struts

Bootstrap

HP Quality Center

AngularJS

Jira

Hudson Jenkins

Sonar

WebServices