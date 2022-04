Khalid KAYOUH

Nous disposons de domaines agricoles, toutes sortes d'agrumes(clémentine, nour,navel, maroclate....)ainsi que d'autres variétés.

Nos Différents clients partenaires nous sont fidèles grâce à notre sérieux et notre savoir faire agricole ainsi que la qualité et la quantité d'approvisionnement.

A savoir nous maitrisons toute la chaine, nous disposons de nos propres fermes agricoles mais aussi de nos propres stations d'emballages, le service est assuré et suivi de la production au conditionnement.

Toujours à la recherche de nouveaux marché et de développement, aujourd'hui présent fortement en Russie et au Canada, nous sommes ouvert à toutes propositions de collaborations.

Je reste à votre disposition pour toutes informations nécessaires.

N'hésitez pas à prendre contact.



