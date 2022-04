Khalid KHALID

Entreprise de gardiennage et services d'intérim :



Toute entreprise ou institution est exposée en permanence à une série de risques qui peuvent être de nature très variée. Les organisations doivent pouvoir compter sur du personnel expérimenté qualifié dans le domaine du gardiennage, de la prévention et du support logistique et possédant les compétences sociales nécessaires.



Nos agents sont soigneusement sélectionnés, formés et équipés afin de pouvoir représenter une valeur ajoutée en termes de sécurité sûreté dans votre environnement spécifique ; ils sont en charge de l’observation et la prévention de tous les risques présents dans l’environnement de travail. Nous vous aidons de la sorte à créer un cadre de sécurité pour votre personnel, vos visiteurs, vos clients et vos biens.



Notre entreprise implantée à Casablanca est spécialiste de gardiennage et surveillance ; dans ce cadre d’activités nos services ont par conséquent l’expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet jusqu’à son terme.



Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Nous nous permettons de vous citer la plaquette de notre activité :



Grande Maitrise de Gestion des Operations



· Gardiennage de bureaux, sites industriels, instituts et magasins.



· Rondes de contrôle préventives.



· Gardiennage court terme.



· Sécurisation des chantiers.



· Service d’accueil.



· Analyse et prévention des risques.



· Evènements spécieux et services de protection.



· Conseil et audit en sécurité et sûreté des personnes et actifs des entreprises.



· Formation sûreté et sécurité incendie